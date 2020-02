Brasile-Paraguay: siglato accordo automobilistico per il libero scambio (3)

- Alla fine dell'anno scorso, quando è stato annunciato l'accordo, l'associazione brasiliana che riunisce le case automobilistiche, Anfavea, ha visto l'accordo con il Paraguay come positivo, ma ha sottolineato che il mercato del paese vicino non è grande. "Difendiamo più accordi, con più paesi, perché ciò aumenta la competitività delle esportazioni del settore, così come le importazioni. Il mercato paraguaiano è piccolo, ma è vantaggioso ottenere più affari", aveva dichiarato il presidente dell'associazione delle case automobilistiche, Luiz Carlos Moraes. (Brb)