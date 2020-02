Aerospazio: Boeing, a gennaio nessun nuovo ordine di aerei

- Il produttore statunitense di aeromobili Boeing non ha ricevuto alcun ordine per la costruzione di nuovi aerei nel mese di gennaio. Al contrario il suo diretto rivale, il costruttore europeo Airbus, ha avuto richieste per 274 aerei commerciali nello stesso mese. Boeing aveva già segnato un record negativo di ordini del 2019, per la prima volta in un decennio, a causa di diverse cancellazioni da parte dei clienti. La notizia arriva in un momento difficile per il colosso statunitense dell’aerospazio: dopo due incidenti in cui sono morte 346 persone la maggior parte dei paesi hanno ordinato la messa a terra dei modelli 737 Max prodotti dal colosso di Seattle. Attualmente la produzione dei 737 Max è sospesa e il fermo durerà almeno fino a questa estate.(Was)