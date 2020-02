Afghanistan: Usa e talebani vicini ad accordo per ridurre le violenze nel Paese

- Gli Stati Uniti e i talebani sono vicini a un accordo per ridurre temporaneamente gli attacchi militari in Afghanistan, una decisione che potrebbe portare il Paese verso un negoziato di pace per porre fine a una guerra che dura da decenni. L’accordo prevede che i talebani e le forze statunitensi in Afghanistan non facciano nuovi attacchi per sette giorni, facendo riferimento a quanto detto da una fonte anonima vicina alle trattative riportata dal quotidiano "Washington Post". Se lo stop agli scontri dovesse durare per una settimana, allora Usa e talebani potrebbero firmare un accordo e iniziare i negoziati tra i ribelli islamisti e il governo di Kabul. Fino ad oggi i talebani avevano sempre rifiutato di aprire dei negoziati con il governo afgano.(Was)