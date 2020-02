Giappone: coronavirus, 40 nuovi casi a bordo della nave da crociera (5)

- Nei giorni scorsi autorità del Giappone hanno negato l’ingresso nel paese a cinque persone, come misura precauzionale per contenere la diffusione del nuovo ceppo di coronavirus originato in Cina. Lo ha annunciato il segretario capo di Gabinetto e portavoce del governo giapponese, Yoshihide Suga. Suga ha precisato che la decisione è stata assunta sulla base dell’Art.5 della Legge per il controllo dell’immigrazione e il riconoscimento dei rifugiati. Il funzionario non ha precisato la nazionalità dei cinque soggetti. Dal primo febbraio scorso l’ingresso sul territorio giapponese è stato negato in linea di principio a chiunque abbia visitato la provincia cinese di Hubei, epicentro dell’infezione, nell’arco dei 14 giorni precedenti, pari al periodo di incubazione del virus. (segue) (Git)