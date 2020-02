Giappone: divieto d’ingresso esteso a visitatori da provincia cinese di Zhejiang

- Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, ha annunciato oggi l’estensione del divieto precauzionale d’ingresso nel paese a tutti i viaggiatori in arrivo dalla provincia cinese di Zhejiang. La misura, che diverrà effettiva già domani, è stata adottata per far fronte alla progressiva propagazione del nuovo ceppo di coronavirus, che secondo i dati ufficiali ha già provocato in Cina oltre un migliaio di vittime. Nei giorni scorsi il Giappone aveva già adottato una misura analoga nei confronti dei visitatori in arrivo da Hubei, provincia della Cina centrale che ha per capitale Wuhan, dove è originata l’epidemia virale. (segue) (Git)