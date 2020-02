Giappone: divieto d’ingresso esteso a visitatori da provincia cinese di Zhejiang (3)

- I test dei passeggeri a bordo della nave da crociera “Diamond Princess”, in quarantena a Yokohama, in Giappone, hanno accertato 39 nuovi casi di infezione da coronavirus, che portano il totale dei contagi a 174. E’ risultato contagiato dal virus anche un ufficiale di quarantena, che aveva misurato la temperatura corporea e raccolto questionari tra i passeggeri il 3 e 4 febbraio scorsi. A bordo della nave da crociera ci sono 2.666 passeggeri e 1.045 membri dell’equipaggio provenienti da 56 diversi paesi, e dato il dilagare del virus, il governo giapponese sta valutando se investire risorse diagnostiche preziose per estendere i test a tutte le persone a bordo. (segue) (Git)