Kosovo-Italia: Di Maio ricevuto dalla presidente del parlamento Osmani

- In occasione del suo viaggio a Pristina, il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha avuto un incontro con la presidente del Parlamento del Kosovo, Vjosa Osmani. In quest'occasione Di Maio ha sottolineato che l’amicizia tra Italia e Kosovo è profonda e sincera e che il dialogo interparlamentare rappresenta uno strumento essenziale per la stabilizzazione regionale. Il ministro Di Maio ha, inoltre, evidenziato che, nella Nato, l’Italia è uno degli amici più stretti di Pristina.(Res)