Panama: ministro Esteri Ferrer incontra aziende francesi, focus su opportunità di investimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Panama del presidente Laurentino Cortizo aveva già annunciato all'inizio di luglio che il nuovo governo stava preparando una "strategia nazionale" nel tentativo di ridurre al minimo gli effetti della recente inclusione del paese nella lista nera delle nazioni che hanno mostrato maggiori carenze nella lotta al riciclaggio di denaro stilata dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (Gafi) e per migliorare l'immagine di Panama all'estero, accusato come paesi di essere un paradiso fiscale. Panama era già entrata nella lista nera nel 2014, ma era riuscita ad esserne esclusa due anni dopo, grazie a un maggiore impegno profuso rispetto alla protezione del proprio sistema bancario dall'esposizione al riciclaggio di denaro e grazie all'indurimento delle pene, includendo il carcere per le persone accusate di evasione fiscale. (segue) (Mec)