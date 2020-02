Coronavirus: i brasiliani rimpatriati da Wuhan in quarantena non sono contaminati dal virus (2)

- Lo scorso 5 febbraio il ministero della Salute brasiliano aveva divulgato l'elenco delle 13 condizioni che i cittadini brasiliani dovranno soddisfare nel corso della quarantena. I cittadini soggiorneranno in una camera singola. Se gli individui appartengono alla stessa famiglia, potrebbero rimanere nella stessa stanza, se disponibile. Qualora dovessero verificarsi sintomi durante la quarantena, il paziente sarà portato all'ospedale delle forze armate a Brasilia, per la valutazione medica. L'area destinata alla quarantena era stata identificata nel corso di un'ispezione organizzata presso la base dell'aeronautica militare di Anapolis. Secondo il governo la base è stata scelta perché soddisfa tutte le condizioni necessarie per ricevere i brasiliani in quarantena, così come indicato dal ministero della Sanità. Per rendere possibili le operazioni di rimpatrio e la quarantena, il governo aveva presentato in parlamento un disegno di legge contenente in dettaglio misure sanitarie da adottare per prevenire la diffusione del coronavirus nel paese. Il testo era stato pubblicato in un'edizione straordinaria della Gazzetta ufficiale insieme con il decreto del Ministero della Salute che aumenta il livello di allerta sanitaria nel paese da "pericolo imminente" a "emergenza di salute pubblica", il più alto della scala di tre livelli di rischio. Il ministro della Sanità, Henrique Mandetta, riferendo i piani del governo alla stampa al termine di un incontro con altri ministri presso il palazzo presidenziale, aveva spiegato che normalmente il terzo livello viene decretato solo quando ci sono casi si contagio sul territorio nazionale confermati, ma che tuttavia il governo farà un'eccezione. "Entreremo nel livello tre con un atto discrezionale del ministro della Salute, al fine di poter avere le condizioni legali per poter affrontare la crisi", ha dichiarato Mandetta. (segue) (Brb)