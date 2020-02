Panama: ministro Esteri Ferrer incontra aziende francesi, focus su opportunità di investimento

- Il ministro degli Esteri panamense, Alejandro Ferrer, e il viceministro degli Affari multilaterali e della cooperazione, Erika Mouynes, hanno incontrato i rappresentanti di venti società appartenenti al Movimento delle imprese di Francia (Medef), con i quali hanno parlato dell'opportunità di investimento nella Repubblica di Panama. L'incontro segna l'avvio di una tabella di marcia elaborata dal governo panamense per migliorare i propri legami con il paese europeo, dopo che a gennaio di quest'anno Parigi ha deciso di mantenere Panama nell'elenco dei paesi paradisi fiscali, giudicando insufficienti i progressi nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento alle attività illegali. Lo scopo dell'incontro di oggi, è stato quello conoscere le opportunità di investimento esistenti a Panama per le società e gli imprenditori francesi. Medef è una rete di oltre 800 mila imprenditori che cerca di creare e prendersi cura delle opportunità dei suoi partner, di cui il 95 per cento è costituito da piccole e medie imprese. Uno dei suoi obiettivi è garantire la presenza francese a livello globale. (segue) (Mec)