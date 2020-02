Brasile-Paraguay: siglato accordo automobilistico per il libero scambio (2)

- Il trattato con il Paraguay è stato concluso in un momento di forte calo degli acquisti di veicoli brasiliani da parte dell'Argentina, il principale mercato del settore per il Brasile. Il governo brasiliano ha informato che l'accordo rimarrà in vigore per un periodo indeterminato o fino all'adattamento del settore automobilistico al regime generale del Mercosur. Uno dei punti concordati nell'accordo è relativo alla questione delle auto usate importate dal Paraguay. Il paese è impegnato a rivedere la propria politica nazionale di importazione dei veicoli, che deve seguire le linee guida del blocco, oltre a considerare gli standard ambientali, di salute pubblica e di sicurezza. (segue) (Brb)