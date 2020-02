Tlc: "Wsj", Huawei può spiare le reti di telefonia grazie a una “backdoor”

- Il colosso tecnologico cinese Huawei può accedere di nascosto alle reti di telefonia mobile in tutto il mondo attraverso una "backdoor" (porte di servizio), un sistema in grado di aggirare le protezioni, progettata per essere usata dalla polizia. Lo sostengono alcuni funzionari del governo degli Stati Uniti, secondo quando scrive il "Wall Street Journal". Secondo il quotidiano finanziario di New York, l'intelligence Usa sa che Huawei ha la capacità di spiare le reti da oltre un decennio. Huawei ha tuttavia respinto le accuse: "Non abbiamo mai e non faremo mai niente che possa compromettere o mettere in pericolo da sicurezza delle reti e dei dati dei nostri clienti". (segue) (Was)