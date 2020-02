Usa: primarie Democratici, Biden lascia il New Hampshire per andare in South Carolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, lascia il New Hampshire quando lo Stato è ancora nel pieno del voto delle primarie del Partito democratico per dirigersi in South Carolina, dove il 29 febbraio si svolgeranno le votazioni. I suoi rivali, in particolare Bernie Sanders e Pete Buttigieg, stanno invece continuando a fare campagna elettorale fuori dalle scuole e dalle chiese, sperando di poter conquistare nuovi elettori dell’ultima ora. Quello del New Hampshire è il secondo appuntamento con le primarie dopo il caucus in Iowa del 3 febbraio. Gli ultimi sondaggi nazionali svolti dalla Quinnipiac University danno Sanders al primo posto con il 24 per cento dei consensi, seguito proprio da Biden con il 17 per cento. Il terzo posto per ora è nelle mani dell’ex sindaco di New York, Michael Bloomberg, con il 15 per cento.(Was)