Usa: dipartimento Giustizia chiede sconto di pena per ex consigliere di Trump Roger Stone

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha chiesto ai giudici federali uno sconto di pena per Roger Stone, amico di lunga data del presidente statunitense Donald Trump, e suo ex consigliere nella campagna elettorale del 2016. I giudici dell'accusa avevano chiesto tra i sette e i nove anni di detenzione per Stone, con l’accusa di aver mentito davanti al Congresso degli Stati Uniti: l’ex consigliere di Trump ha infatti cercato di avere informazioni sull’attacco hacker fatto dal governo russo nei confronti della campagna elettorale di Hillary Clinton. Tuttavia, nel 2017 nel corso di una deposizione alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Stone aveva detto sotto giuramento di non aver avuto alcun contatto con membri del governo russo, cosa poi smentita dall’indagine. La richiesta del dipartimento di Giustizia ha spinto Jonathan Kravis, uno dei giudici che ha consigliato la pena tra i sette e i nove anni, a lasciare il caso. Si tratta del secondo dopo il recente ritiro di un altro giudice dell’accusa, Aaron Zelinsky. La sentenza è attesa per il prossimo 20 febbraio.(Was)