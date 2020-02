Usa: in calo numero di migranti che attraversa confine col Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di migranti che attraversa il confine tra gli Stati Uniti e il Messico sta continuando a diminuire. Lo rivelano i dati della U.S. Customs and Border Protection, una delle agenzie statunitensi che si occupano della difesa e del controllo dei confini. A gennaio infatti il numero di arresti lungo il confine con il Messico è sceso del 10 per cento rispetto a dicembre, a 36.679 migranti. Tuttavia sono aumentati i migranti di nazionalità messicana ad attraversare la linea che separa i due Stati: il numero di cittadini messicani arrestati è infatti cresciuto del 32 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I dati del 2018 infatti mostravano come il 61 per cento delle persone arrestate per essere entrate negli Stati Uniti illegalmente dal Messico provenivano da Guatemala, Honduras e El Salvador. Nel 2019 invece i numeri sono profondamente cambiati: il 61 per cento sono infatti cittadini di nazionalità messicana.(Was)