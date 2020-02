Usa: possibile provvedimento disciplinare a colonnello che testimoniò in impeachment contro Trump

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto sapere che l’esercito statunitense potrebbe prendere in considerazione un provvedimento disciplinare nei confronti di Alexander Vindman, colonnello ed ex membro del Consiglio di sicurezza della Casa Bianca, che aveva deposto contro Trump nel processo di impeachment. Nel corso dell’inchiesta contro Trump, Vindman aveva attaccato in modo frontale il presidente statunitense nel corso della sua deposizione davanti alla Camera dei rappresentanti. Il colonnello è stato esonerato dal Consiglio di sicurezza della Casa Bianca la scorsa settimana, subito dopo la fine del processo di impeachment al Senato e l’assoluzione di Trump. Il presidente statunitense era accusato di abuso di potere per aver chiesto al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, di indagare sul suo rivale politico, Joe Biden, ex vicepresidente degli Stati Uniti e attuale candidato alle primarie del partito democratico.(Was)