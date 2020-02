Usa: cinque persone accusate di vendere petrolio iraniano alla Cina

- Quattro cittadini statunitensi del Texas e uno di New York sono stati accusati di aver tentato di commerciare verso la Cina petrolio iraniano in violazione delle sanzioni commerciali statunitensi. Lo ha dichiarato il dipartimento di Giustizia Usa in un comunicato stampa. I cinque sono accusati di complotto e di violazione delle sanzioni economiche statunitensi sull'Iran avendo tentato di acquistare petrolio iraniano illegalmente e pianificato di venderlo a una raffineria in Cina. Se condannato, ciascuno degli uomini potrebbe essere condannato a un massimo di 25 anni di prigione federale e multato fino a 1,25 milioni di dollari.(Was)