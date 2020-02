Civitavecchia: incendio in appartamento, una persona ustionata alla mano e 8 colti da principio intossicazione

- Una sigaretta accesa caduta un una coperta sarebbe la causa dell'incendio che oggi pomeriggio è divampato in un appartamento al primo piano in via dell'Orto di Santa Maria a Civitavecchia. All'interno c'erano 5 persone tutte messe in salvo dai vigili del fuco e dagli agenti del commissariato di polizia di Civitavecchia. Una persona ha riportato ustioni ad una mano, altri 8, sei dei quali poliziotti, sono stati portati in ospedale per intossicazioni lievi. (Rer)