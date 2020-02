Usa: senatori Democratici chiedono nuovi sgravi fiscali contro cambiamenti climatici

- Un gruppo di senatori del Partito democratico hanno chiesto al presidente della commissione Finanza del Senato degli Stati Uniti, il repubblicano Chuck Grassley, di organizzare una riunione per ampliare degli sgravi fiscali per chi utilizza energie rinnovabili o acquista auto elettriche. Secondo i Democratici i nuovi incentivi aiuterebbero a mitigare i cambiamenti climatici. In realtà gli sgravi fiscali sulle energie rinnovabili sono già stati estesi lo scorso anno dal Senato. I Democratici, invece, chiedono un maggior impegno da parte dei Repubblicani, ampliando il numero di prodotti coinvolti e inserendo anche le auto elettriche. Per alcuni esponenti del Grand old party (Gop) la richiesta servirebbe soltanto a fare arricchire i produttori di vetture elettriche come la californiana Tesla.(Was)