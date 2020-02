Kosovo-Italia: ministro Esteri Konjufca, Roma fermo sostenitore del percorso Ue di Pristina (2)

- Il ministro degli Esteri di Pristina ha inoltre auspicato un rafforzamento dei rapporti commerciali tra Kosovo e Italia. Di Maio, secondo quanto evidenziato da Konjufca, rappresenta una “nuova generazione di politici”, essendo tra i pochi ministri degli Esteri “più giovane di me”. Anche questo elemento, a suo modo di vedere, può agevolare il ruolo dell’Italia come sostenitore dei principali processi che si trova ad affrontare il "giovane" paese balcanico, come anche quello della liberalizzazione dei visti per i viaggi dei giovani in Europa. (Pav)