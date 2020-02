Speciale difesa: Libia, Di Maio, dossier libico al centro del prossimo incontro con ministro francese Le Drian

- Il dossier libico sarà tra i temi al centro del prossimo incontro a Parigi tra il ministro degli Esteri Luigi di Maio e l’omologo francese Jean-Yves Le Drian. Lo ha detto ieri il ministro italiano parlando alla stampa durante la sua visita a Belgrado. Il tour prosegue oggi a Skopje e Pristina e si concluderà nella capitale francese. “Con Le Drian non faremo solo il punto sul processo di allargamento (dell’Unione europea) ma anche sulla Libia, che è una nostra preoccupazione enorme in questo momento”, ha detto Di Maio. “Tra le nostre principali preoccupazioni c’è il rischio terrorismo, l’instabilità che genera e che sta alimentando il conflitto con una tregua debole che va rafforzata, e poi c’è anche il tema del blocco delle esportazioni di petrolio e gas”. Questo, ha proseguito, “non sta provocando solo un danno ad aziende come Eni che operano in questo settore in Libia ma sta impoverendo la popolazione libica perché uno stato che perde 80 milioni di dollari al giorno di incassi dall’esportazione e vendita di petrolio non ha risorse per affrontare le spese correnti di uno stato”. L’incontro precede il follow-up committee sulla Libia in programma domenica a Monaco. In occasione della conferenza di Berlino “abbiamo tutti concordato sul cessate il fuoco, sull’unità della Libia, sull’embargo delle armi. Ora dobbiamo rivederci per dirci che quelle cose che abbiamo firmato vanno rispettate”, ha dichiarato Di Maio. (Seb)