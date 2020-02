I fatti del giorno - Balcani (2)

- Albania-Kosovo: Kurti a Tirana, rimangono divergenze su "mini Schengen" balcanico - Rimangono aperte le divergenze fra Tirana e Pristina sull'iniziativa promossa dall'Albania, la Serbia e la Macedonia del Nord per il cosiddetto "mini Schengen dei Balcani". Il Kosovo fino ad ora ha rifiutato di unirsi, boicottando la sua partecipazione. La riunione organizzata nella capitale albanese, pochi mesi fa venne accolta con critiche a Pristina. L'incontro di oggi a Tirana, fra il premier albanese Edi Rama e il suo omologo del Kosovo Albin Kurti, non sembra aver colmato il divario. Al termine dei colloqui, durati circa 30 minuti, Kurti ha cercato di evitare di rendere pubbliche le differenti posizioni a proposito e non ha risposto alla domanda di un giornalista albanese, se il Kosovo avrebbe partecipato o meno alla prossimo riunione sul "mini Schengen" balcanico. "E' stato uno dei temi affrontati, ma solo brevemente, dato che il nostro incontro di oggi ha avuto al focus il 'macro Schengen' albanese, più che il 'mini Schengen' balcanico", ha dichiarato Kurti. (segue) (Res)