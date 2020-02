Coronavirus: due nuovi casi in Baviera, salgono a 16 i contagiati in Germania

- È salito a 16 il numero dei casi di infezione da coronavirus in Germania. Come reso noto dal ministero della Salute della Baviera, due nuovi casi di contagio sono stati individuati nel Land, relativa all'azienda Webasto di Stockdorf presso Monaco, fornitrice di componenti per autoveicoli. Come ricorda il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, sul totale degli infettati dal coronavirus in Germania, otto sono dipendenti dell'azienda. A questi si aggiungono la moglie e i due figli di uno dei lavoratori di Webasto e la consorte di un collega colpito dal morbo. Altri due casi di contagio sono stati individuati il 2 febbraio scorso tra i 128 cittadini tedeschi e loro familiari rimpatriati nella giornata precedente con un volo della Luftwaffe dalla città di Wuhan in Cina, epicentro dell'epidemia del coronavirus. (Geb)