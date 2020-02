Difesa: Marina militare brasiliana firma contratto da 1,35 milioni di euro con spagnola Ghenova

- La compagnia nautica spagnola Ghenova ha annunciato la firma di un contratto con la Marina militare brasiliana del valore di 1,35 milioni di euro. Il contratto avrà una durata di quattro anni, con la possibilità di rinnovo per ulteriori quattro. Si tratta di un accordo quadro per la progettazione di unità navali per la Marina militare brasiliana. Il contratto include anche il completamento della costruzione di due navi della Marina i cui lavori sono rimasti incompiuti. L'amministratore delegato di Ghenova, Francisco Cuervas, ha spiegato che la firma di questo contratto rappresenta un'opportunità "molto importante" per l'azienda poiché "la nostra esperienza può essere molto positiva e ci permetterà di acquisire più contratti con la Marina brasiliana". (segue) (Brb)