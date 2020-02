Difesa: Marina militare brasiliana firma contratto da 1,35 milioni di euro con spagnola Ghenova (2)

- Ghenova è una società internazionale con oltre 500 dipendenti e offre servizi di ingegneria e consulenza multidisciplinari in una vasta gamma di settori sia nel campo della difesa che civile: energia, industria, infrastrutture, navale, offshore, aeronautico e sistemi. Attualmente opera in oltre 25 paesi e ha uffici a Siviglia, Puerto de Santa María (Cadice), Vigo, Ferrol e Madrid, oltre che fuori dalla Spagna in Colombia, Bolivia, Brasile e Australia. La Ghenova ha una vasta esperienza nella progettazione di navi militari, con un'alta capacità di eseguire tutte le fasi della progettazione delle navi, sia civili che militari ad alta tecnologia. Pertanto, è leader nel settore navale e offshore. (Brb)