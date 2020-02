Basilicata: al via tavolo istituzionale programmi Contratto di sviluppo

Al via il Tavolo del Cis (Contratto istituzionale di sviluppo) della Basilicata. Alla presenza del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si è svolta oggi pomeriggio a Palazzo Chigi la prima riunione del programma di sviluppo del territorio lucano che porterà all'approvazione definitiva dei progetti proposti da Comuni, associazioni, imprese, consorzi. All'incontro hanno partecipato il sottosegretario al Mise, Mirella Liuzzi; l'ad di Invitalia, Domenico Arcuri, in qualità di soggetto attuatore; il presidente della Regione, Vito Bardi, i sindaci di Potenza, Mario Guarente, e di Matera, Raffaello De Ruggieri; i prefetti di Potenza, Annunziato Vardè e di Matera, Rinaldo Argentieri, oltre ai tecnici dei vari ministeri competenti.