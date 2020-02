Basilicata: al via tavolo istituzionale programmi Contratto di sviluppo (2)

- "Sono stato più volte in Basilicata in questi mesi. Oggi - ha dichiarato il presidente Conte - anche per questa regione parte finalmente l'iter per individuare, insieme a tutti gli stakeholders locali, una prima tranche di interventi strategici, di progetti sostenibili e investimenti da attuare con la sottoscrizione del Contratto istituzionale di sviluppo. Una nuova importante occasione di crescita per tutto il territorio regionale". Sono 156 le proposte che saranno oggetto di valutazione, provenienti da 78 attori pubblici e privati. Tra questi: 64 sono Comuni; le due province, una associazione di Comuni, cinque associazioni e Fondazioni, cinque imprese e il Cnr. (segue) (Com)