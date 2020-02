Energia: Usa, produzione di petrolio su suolo pubblico supera 1 miliardo di barili

- La produzione di petrolio su suolo pubblico negli Stati Uniti ha superato il miliardo di barili, registrando un aumento di quasi il 30 per cento rispetto alla produzione registrata alla fine del mandato dell'amministrazione Obama. Lo hanno detto funzionari federali che hanno fatto riferimento ai progressi tecnologici che hanno contribuito a guidare lo sviluppo in nuove aree e anche alle politiche introdotte dall'amministrazione Trump che hanno semplificato il settore. La cifra, che si riferisce all'anno fiscale 2019, è la più alta che il dipartimento dell'Interno abbia registrato nell'ultimo decennio. Il dato di produzione è aumentato di 122 milioni di barili, ovvero più del 13 per cento dal 2018 e include petrolio onshore, offshore e dai terreni di proprietà degli indiani d'America gestiti dal dipartimento dell'Interno Usa. (Was)