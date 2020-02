Coronavirus: brasiliani rimpatriati da Wuhan in quarantena non sono contaminati dal virus

- Il ministero della Salute brasiliano ha pubblicato oggi, 11 febbraio, il bollettino medico relativo ai 34 cittadini brasiliani rimpatriati dalla città cinese di Wuhan, epicentro del nuovo focolaio di coronavirus, e attualmente in quarantena insieme ai 24 membri dell'equipaggio dell'Aeronautica militare che hanno reso possibili le operazioni di rimpatrio. Secondo quanto riferito nessuno risulta infetto da coronavirus. Il ministero non ha ancora rivelato se i risultati potrebbero ridurre i tempi di quarantena stabiliti in 18 giorni. Le analisi di laboratorio erano state effettuate nella serata del 9 febbraio, a 12 ore dall'arrivo presso la base militare dell'aeronautica di Anapolis dove le 58 persone resteranno in isolamento. I voli che hanno rimpatriato i brasiliani da Wuhan, sono arrivati presso la base aerea di Anapolis alle prime ore di ieri, 9 febbraio. Il dipartimento della Salute dello stato di Goiás ha raccolto i campioni del sangue e delle secrezioni di naso e gola delle 58 persone in isolamento che saranno analizzati presso il laboratorio di sanità pubblica di Goiás, nella città di Lacen. Saranno effettuati controlli per la presenza di coronavirus e 21 altri tipi di virus. Secondo il dipartimento della salute, i primi risultati specifici sul nuovo coronavirus saranno pronti il prossimo mercoledì, 12 gennaio. Oltre agli esami di laboratorio, i parametri vitali e la temperatura di tutti saranno monitorati tre volte al giorno. Le 58 persone sono attualmente in quarantena presso l'albergo Air Base Transit Hotel, situato all'interno della base dell'aeronautica attigua all'aeroporto militare di Anapolis, adattato per accogliere i rimpatriati che hanno elogiato le autorità per l'accoglienza definendo la gestione della quarantena come un "servizio esemplare". (segue) (Brb)