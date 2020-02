Tlc: "Wsj", Huawei può spiare le reti di telefonia grazie a una “backdoor” (2)

- La notizia arriva in un momento delicato per il colosso cinese della telefonia: la Casa Bianca sta infatti cercando di convincere i suoi alleati a tagliare i contratti con Huawei e non permettergli di partecipare alla costruzione della rete 5G. Gli Stati Uniti hanno mantenuto questa informazione d'intelligence altamente classificata fino alla fine dell'anno scorso, quando i funzionari statunitensi hanno condiviso alcuni dettagli con alcuni alleati, tra cui Regno Unito e Germania. Per ora entrambi gli Stati hanno deciso di continuare a lavorare con Huawei, senza ascoltare le richieste del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha definito Huawei un pericolo per la sicurezza nazionale. (Was)