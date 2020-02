Argentina-Brasile: domani incontro tra ministri Esteri, focus su agenda bilaterale (4)

- A metà dicembre lo stesso ministro Solà aveva rivelato di aver sospeso un viaggio ufficiale in Brasile già programmato a causa delle aggressioni e le critiche provenienti da "una diplomazia di Twitter" definita come "unilaterale, molto aggressiva" e "con critiche a volte assurde". Al centro delle proteste argentine le critiche al governo peronista di Fernandez pubblicate nei social soprattutto dal presidente Bolsonaro, che ha attaccato tanto le manovre economiche quanto la posizione di Buenos Aires rispetto alla crisi in Bolivia. In quell'occasione Solà aveva tuttavia ribadito la volontà argentina di superare gli impedimenti e le difficoltà nelle relazioni bilaterali. (segue) (Abu)