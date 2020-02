Argentina-Brasile: domani incontro tra ministri Esteri, focus su agenda bilaterale (6)

- Bolsonaro non ha partecipato alla cerimonia di insediamento di Fernandez, lo scorso 10 dicembre, mandando al suo posto il vice Hamilton Mourao, ma solo dopo una trattativa che i media hanno descritto come molto complicata. Si tratta della prima volta dal 2003 che un capo dello stato brasiliano non partecipa all'evento. Il presidente brasiliano ha più volte criticato le politiche dei governi argentini di centrosinistra. Una posizione ribadita con il convinto appoggio dato al presidente uscente Mauricio Macri nelle elezioni da questi perse il 27 ottobre. (segue) (Abu)