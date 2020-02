Argentina-Brasile: domani incontro tra ministri Esteri, focus su agenda bilaterale (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile è la principale economia dell'America Latina. Il suo Prodotto interno lordo ha raggiunto 1,9 trilioni di dollari nel 2018. Secondo dati del governo argentino il 68 per cento di ciò che l'Argentina esporta in Brasile sono prodotti industriali, il 17 per cento prodotti primari, il 12 per cento prodotti agricoli, ed il 3 per cento carburanti. Per quanto riguarda le importazioni dal Brasile, si tratta per l'88 per cento di prodotti di produzione industriale, prodotti primari (7 per cento), prodotti agricoli (4 per cento) e carburanti (1 per cento). Il saldo bilaterale nel 2019 ha registrato un avanzo a favore dell'Argentina di 838 milioni di dollari, mentre le esportazioni argentine hanno raggiunto 10,552 miliardi di dollari e le esportazioni brasiliane in Argentina sono state pari a 9,714 miliardi. (Abu)