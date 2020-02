Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco Giuseppe Sala interviene alla conferenza stampa di presentazione del Salone del Mobile.Università Cattolica del Sacro Cuore - Aula Magna, largo Gemelli (ore 11.00)Commissione Consiliare Urbanistica per la presentazione dei contenuti e dello stato di avanzamento del Piano Territoriale Metropolitano. Partecipano l’assessore Pierfrancesco Maran, l’architetto Simona Collarini, il consigliere delegato Pianificazione territoriale e Ambiente Pietro Mezzi, il direttore generale Sebastiano Antonio Purcaro, l’ingegnere Marco Pompilio e i tecnici Cinzia Cesarini, Emanuela Coppo e Giovanni Longoni di Città metropolitana di Milano.Palazzo Marino - Sala Commissioni, piazza della Scala, 2 (ore 16 - 17.30)Convegno “Empowerment al femminile. Iniziamo dalle mestruazioni”. Introduce la presidente della commissione Pari Opportunità e Diritti civili Diana De Marchi. Saluti finali della senatrice, presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio e le violenze di genere Valeria Valente.Palazzo Marino - Sala Alessi, piazza della Scala, 2 (ore 18.00) (segue) (Rem)