Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, partecipa all'assemblea annuale della Associazione Provinciale Imprese di Meccanizzazione Agricola di Cremona.Istituto Tecnico Agrario Stanga, via Milano 24 - Cremona (ore 10.00)Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale all'Istruzione Formazione e Lavoro Melania Rizzoli intervengono alla giornata dedicata all'Orientamento e alla Formazione degli studenti nell'ambito del Progetto Smart Future Academy.Brixia Forum, via Caprera 5 - Brescia (ore 10.30)L'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, partecipa all'inaugurazione dell'Ufficio per il Turismo della Comunità Montana di Scalve e Infopoint delle Orobie Bergamasche.Piazza Giustizia, Vilminore di Scalve/BG (ore 10.30)L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, si reca al CPR (Centro di Permanenza per il Rimpatrio) di via Corelli a Milano, per verificare lo stato d'avanzamento dei lavori.Via Corelli, 11 (ore 13.00)Il vicepresidente della Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala interviene alla "Giornata degli inventori" che si terrà al Policlinico di Milano. All'iniziativa, giunta alla quarta edizione, prendono parte tra gli altri: Marco Giachetti e Silvano Bosari, presidente e direttore scientifico Fondazione IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) 'Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico; Elio Franzini, Rettore Università degli Studi di Milano; Giovanni Leonardi, direttore generale Innovazione e Ricerca Ministero della Salute Rete dei Technology Transfer Office (TTO).Policlinico di Milano - Aula Magno, padiglione Devoto, via San Barnaba 8 (ore 14.30)L'assessore regionale all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli, partecipa alla conferenza stampa "Menotti 2020, storia di un teatro che non voleva morire".Teatro Menotti, via Ciro Menotti, 11 (ore 18.00) (segue) (Rem)