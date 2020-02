Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (3)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.VARIEConferenza stampa di presentazione dei risultati della ricerca “Managing Sales Transformation Between Human and Digital”, realizzata da Dale Carnegie in collaborazione con Iulm. Intervengono Sergio Borra, ceo & fonder di Dale Carnegie Italia; Daniela Corsaro, professore associato di Marketing & Sales dell’Università IULM, responsabile della ricerca.Iulm, via Carlo Bo 1 (dalle 11.00 alle 12.30)Conferenza stampa di presentazione della 89° edizione di Micam, il Salone Internazionale delle Calzature in programma a Fiera Milano Rho dal 16 al 19 febbraio 2020.Ristorante di Alessandro Borghese, via Belisario 3 (ore 12.00)Conferenza stampa di presentazione della 2° edizione di "Cantieri ViceVersa – Network finanziari per il Terzo Settore". Intervengono Claudia Fiaschi, portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore e Francesco Bicciato, segretario generale del Forum per la Finanza Sostenibile.Politecnico di Milano - Campus Bovisa - Sala Consiglio del Dipartimento di Ingegneria Gestionale, via Lambruschini 4B (ore 14.00)Il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi, incontra il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli alla presenza degli imprenditori di Assolombarda.Sede di Assolombarda, via Pantano 9 (ore 17.00)Presentazione del documentario inchiesta di Alberto Gottardo, Francesca Sironi e Paolo Fantauzzi “Follow the Paintings” prodotto da Sky, che indaga il mercato dell’arte globale e le sue zone d’ombra. L'iniziativa è promossa dalla Triennale di Milano, The CO2 Crisis Opportunity Onlus e dalla Commissione Antimafia del Consiglio Regionale della Lombardia. La proiezione sarà seguita da un incontro a cui partecipano Monica Forte, presidente della Commissione speciale - Antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità della Regione Lombardia; Giulia Minoli, autrice teatrale e vice presidente Co2 Crisis Opportunity onlus; Stefano Boeri, presidente di Triennale Milano; Francesco Greco, Procuratore della Repubblica del Tribunale di Milano; Armando Tadini, Direzione Investigativa Antimafia, Centro Operativo di Milano; Stefano Baia Curioni, direttore Fondazione Palazzo Te, Direttore Centro di Ricerca ASK dell’Università Bocconi; Elisabetta Galasso, amministratore delegato Open Care, Angela Vettese, Critica d’arte, Direttore del corso di Laurea Magistrale di Arti Visive e Moda dell’Università IUAV.Triennale di Milano, viale Alemagna 6 (ore 18.30) (Rem)