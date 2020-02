Germania: Merkel non esclude sconfitta Cdu-Csu a prossime elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle elezioni previste in Germania nel 2021, “non è scontato che, dopo 14 anni di governo, l'Unione cristiano-democratica (Cdu) e l'Unione cristiano-sociale (Csu) siano ancora al potere”. È quanto affermato dal cancelliere Angela Merkel, come riferito dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Merkel ha quindi fatto appello all'unità di Cdu e Csu, che al Bundestag formano il gruppo conservatore denominato Unione. In particolare, il cancelliere ha dichiarato che, “considerate le alternative, a tutti nell'Unione viene richiesto di continuare insieme, sviluppare idee per il futuro e di far avanzare veramente una Germania democraticamente governata, consapevole del senso della misura e del centro”. Le dichiarazioni di Merkel si inseriscono nel dibattito in corso nell'Unione sulla direzione da intraprendere dopo le dimissioni dall'incarico annunciate il 10 febbraio scorso dalla presidente della Cdu, Annegret Kramp-Karrenbauer. Inoltre, Kramp-Karrenbauer ha rinunciato a candidarsi a cancelliere per il partito alle elezioni del 2021, aggiungendo che continuerà a esercitare la presidenza della Cdu finché non si troverà un'alternativa. (Geb)