Israele: Gantz, Lista congiunta non farà parte dell’eventuale governo guidato da Kahol Lavan

- La Lista congiunta, alleanza di partiti arabi in Israele, non farà parte del potenziale governo del leader di Kahol Lavan (Blu e Bianco), Benny Gantz. Lo ha dichiarato l’ex generale durante una visita nelle comunità arabe nel nord di Israele, in vista del voto del 2 marzo. Israele “non può tollerare il sostegno al terrorismo”, ha affermato, sottolineando che “i disaccordi con la leadership della Lista congiunta sulle questioni nazionali e di sicurezza sono profondi, difficili e incolmabili”. Per quanto riguarda il piano di pace proposto alla fine di gennaio dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Gantz ha affermato: “Intendo attuale il piano di pace in coordinamento con tutti gli elementi nella regione e considerarlo come una pietra miliare significativa”. Le dichiarazioni rispondono alle affermazioni del leader della Lista congiunta, Ayman Odeh, che oggi ha fatto sapere che non concederà il sostegno a Gantz se quest’ultimo non respingerà alcuni punti del piano di pace di Trump.(Res)