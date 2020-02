Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (2)

- .REGIONEGiuntaBruxelles, il presidente della Regione partecipa ai lavori della sessione plenaria del Comitato delle RegioniOre 8.30, Caresanablot (VC), Strada vecchia per Olcenengo 10, il vicepresidente della Regione partecipa all’incontro sul progetto di legge “Norme di semplificazione in materia urbanistica e modifiche alla l.r. 16/2018 Norme per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana”Ore 10, Torino, Sermig, l'assessore alle Politiche sociali partecipa al convegno sull’invecchiamento attivoOre 10, Torino, via Bertola 34, l’assessore al Commercio incontra le associazioni operanti nel mondo del commercio e del terziarioOre 10, Torino, Oval Lingotto, l’assessore alle Attività produttive porta il saluto della Regione Piemonte al convegno di apertura della 14a. edizione della fiera “A&T - Automation&Testing”Ore 11.15 Torino, Palazzo della Regione, piazza Castello 165, l'assessore alla Cultura incontra l’ambasciatore del CileOre 14, Milano, l’assessore all’Ambiente partecipa all'incontro con Arpa nazionale e gli assessori all’AmbienteOre 17, Torino, Parrocchia S. Giulio d'Orta, corso Cadore 20/8, l'assessore alle Politiche sociali incontra l’ambasciatore della Corea del Sud (segue) (Rpi)