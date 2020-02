Roma: Rampelli-Leo (Fd'I), incontro tra nostra delegazione e Prefetto per discutere problemi città

- Una delegazione di Fratelli d'Italia composta dai deputati Fabio Rampelli, Federico Mollicone e al dirigente del Dipartimento sicurezza Fd'I Maurizio Esposito, ha incontrato il Prefetto di Roma Gerarda Pantalone. A darne notizia in una nota congiunta sono gli esponenti di Fratelli d'Italia Fabio Rampelli e Maurizio Leo candidato del centrodestra alle suppletive del collegio Roma 1 della Camera. Nell'incontro "sono state affrontate - si legge nella nota - le maggiori criticità del territorio capitolino: sicurezza, immigrazione, abusivismo commerciale, infiltrazione criminalità e degrado ambientale. In particolare la situazione di grande abbandono in cui versa il quadrante Termini, piazza Vittorio, Colle Oppio e il rione Esquilino. Zone in sofferenza non solo per via dell'illegalità diffusa ma anche a causa delle occupazioni abusive tra cui la nota vicenda dello Spin Time Labs, in via Santa Croce in Gerusalemme, fortemente denunciata proprio da Fratelli d'Italia". Un incontro molto positivo, è stato definito dai rappresentanti del Partito dove "il Prefetto ha riferito della presenza di gruppi interforze di controllo in zona Termini, mentre sull'occupazione dello Spin Time Labs, ha fatto presente che la magistratura non ha dato mandato per l'ordine di sgombero dell'immobile. E' possibile, ha sottolineato, che torni la presenza del vigile di quartiere, altra battaglia storica di Fdi, ma solo se l'amministrazione capitolina lo metterà a disposizione". Sui temi di sicurezza e immigrazione "abbandonati dal governo Conte e dalla sinistra del ministro Gualtieri - dicono nella nota Rampelli e Leo - c'è molto da fare. Fratelli d'Italia chiede da tempo l'integrazione sul territorio di maggiori presidi e presenza delle Forze dell'Ordine, e su questo il prefetto Pantalone ha detto che riferirà al Gabinetto del ministro degli Interni". Roma non è solo una città di grande estensione e i rappresentanti di Fratelli d'Italia ricordano nella nota che la Capitale "ha 650mila transitanti al giorno, 800 sedi di istituzioni internazionali, 150 milioni di passeggeri l'anno che arrivano alla stazione Termini, 60 milioni di passeggeri che atterrano a Fiumicino oltre a milioni di turisti al giorno. Eppure gli agenti a disposizione sono pochi, non bastano. Non vorremmo - conclude la nota di Rampelli e Leo - che i parametri in base ai quali vengono attribuite a Roma le Forze dell'Ordine siano solo in virtù dell'estensione territoriale e del numero di abitanti. Ciò sarebbe inaccettabile, perché significa lasciare la città isolata e fuori controllo, come accade adesso, mentre è necessario ricostruire i rapporti tra lo Stato italiano e la Capitale d'Italia". (Com)