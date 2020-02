Difesa: ministro ucraino annuncia nuovi acquisti di missili Neptune

- Il ministero della Difesa ucraino ha in programma l’acquisto della versione di ultima generazione del sistema missilistico Neptune dalla Luch Design Bureau. Lo ha annunciato il ministro della Diifesa ucraino Andriy Zahorodniuk, secondo quanto reso noto in un comunicato del suo dicastero. "Abbiamo sistemi missilistici molto interessanti. L'anno scorso abbiamo testato il missile Neptune, che è stato sviluppato dalla Luch Design Bureau di Kiev. Questa è una tecnologia molto interessante che ha davvero un grande potenziale per noi, per la sicurezza. Lo sviluppo del missile, la tecnologia dell'artiglieria è una grande priorità per noi”, ha dichiarato Zahorodniuk secondo cui, a seguito di test completati con successo, quest'anno il ministero prevede di acquistare nuovi missili Neptune.(Res)