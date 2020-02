Difesa: Coi, generale Portolano visita base militare italiana di supporto in Gibuti

- Il comandante del Comando operativo di vertice interforze (Coi), generale di corpo d’armata Luciano Portolano ha fatto visita alla Base Militare Italiana di Supporto in Gibuti. Second quanto riferisce un comunicato stampa, Portolano è stato accolto dal comandante della base colonnello Michele Chiedi e dal comandante della Missione addestrativa italiana (Miadit) Somalia, colonnello Mario Ligi. Il comandante del Coi, accompagnato dal ministro plenipotenziario, inviato speciale del ministero degli Affari esteri per il Corno d'Africa, ambasciatore Luciano Pezzotti, ha effettuato una visita alle componenti infrastrutturali della base. Successivamente, presso il Comando, si è svolto un briefing illustrativo sulle attività svolte dalla Bmis e dalla Miadit Somalia.(Com)