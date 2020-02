Afghanistan-Usa: telefonata tra presidente Ghani e Pompeo su progressi colloqui di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente afghano Ashraf Ghani ha avuto una conversazione telefonica con il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo. Al centro dei colloqui sono stati i progressi nei colloqui di pace tra Stati Uniti e talebani. "Oggi sono stato lieto di ricevere una telefonata dal segretario di Stato Pompeo, che mi ha informato dei notevoli progressi compiuti nei colloqui di pace in corso con i talebani. Il segretario mi ha informato della proposta dei talebani in merito alla riduzione significativa e duratura delle violenze”, ha scritto Ghani su Twitter. Dal 2018, Washington e i talebani hanno tentato di negoziare un accordo di pace che assicurasse il ritiro delle truppe straniere dall'Afghanistan in cambio della garanzia che il paese non sarebbe diventato un rifugio sicuro per i terroristi. I rappresentanti delle parti si sono incontrati regolarmente a Doha in Qatar per affrontare la questione, ma il dialogo è stato sospeso due volte negli ultimi mesi a causa degli attacchi dei talebani. I colloqui sono ripresi a gennaio, con l'ultimo round negoziale che si è svolto ieri. Il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l'Afghanistan Zalmay Khalilzad e il ministro degli Esteri del Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani hanno incontrato una delegazione dei talibani e dei negoziatori per discutere degli ulteriori passi nel processo di pace.(Res)