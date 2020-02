Napoli: Psi su monetine contro De Luca, istituzioni usate per atti vergognosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una vicenda che va definita per quello che è: "vergognosa e indegna". Così in una nota il Psi, riguardo il lancio di monetine e le contestazioni rivolte al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, avvenuti oggi all'ingresso del cinema Eliseo di Poggiomarino (Napoli) dove era in programma un convegno su Bettino Craxi, al quale ha partecipato, tra gli altri, Bobo Craxi figlio del leader socialista morto vent'anni fa esule ad Hammamet. "Queste azioni non possono rimanere impunite. Pare che a contestare il presidente De Luca, con metodologie che hanno rappresentato una delle pagine più tristi della nostra storia, ci fossero anche rappresentanti delle istituzioni locali. Se fosse confermato, delle due l'una: o le istituzioni sono diventate uno strumento a disposizione di azioni ignobili, oppure è necessario che chi si è reso protagonista di tutto ciò, cessi immediatamente di rappresentarle. Ci aspettiamo che i due consiglieri comunali rivolgano le proprie scuse a De Luca e ai cittadini che li hanno eletti facendo un gesto dovuto: rassegnando le proprie dimissioni", conclude la nota del Psi napoletano.(Com)