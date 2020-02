Usa: Ftc esamina potenziali acquisizioni anticoncorrenziali di cinque colossi tecnologici

- La Federal trade commission (Ftc), l'autorità antitrust statunitense, sta esaminando le acquisizioni passate fatte da Apple, Amazon, Facebook, Microsoft e Alphabet, la società madre di Google. Lo ha annunciato oggi, 11 febbraio, il presidente dell'agenzia federale, Joe Simons. Ftc ha emesso degli ordini speciali per ottenere informazioni su fusioni troppo piccole per essere comunicate alle agenzie antitrust e che le società potrebbero aver effettuato negli ultimi dieci anni. "Questa iniziativa consentirà alla Commissione di esaminare più da vicino le acquisizioni in questo importante settore e anche di valutare se le agenzie federali stiano ricevendo adeguata comunicazione delle transazioni che potrebbero danneggiare la concorrenza. Ciò ci aiuterà a continuare a mantenere aperti e competitivi i mercati delle tecnologie , a beneficio dei consumatori ", ha affermato Simons. Le richieste giungono mentre il dipartimento di Giustizia, la Ftc, vari procuratori statali e la commissione Giustizia della Camera stanno tutti indagando sulle grandi piattaforme tecnologiche per potenziali comportamenti anticoncorrenziali. (Was)