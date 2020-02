Usa: Powell (Fed), economia forte nonostante rischio coronavirus

- Il presidente della Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, ha detto al Congresso che l'economia statunitense è in una buone condizioni ma ha citato la potenziale minaccia del coronavirus in Cina e le preoccupazioni per la salute a lungo termine dell'economia. Powell ha anche affermato che la Fed è soddisfatta dei tassi di interesse, suggerendo che non sono previsti ulteriori tagli se le condizioni economiche non dovessero cambiare in modo significativo. Il presidente ha parlato oggi, 11 febbraio, al commissione Servizi finanziari della Camera nel primo dei due giorni di testimonianza semestrale al Congresso. Dallo scorso autunno, la Banca centrale degli Stati Uniti ha mantenuto il suo tasso di riferimento tra l'1,5 all'1,75 per cento, ben al di sotto dei livelli tipici delle precedenti espansioni economiche. La Fed sta monitorando gli sviluppi derivanti dal coronavirus, ha affermato Powell, che ha avvertito come l'epidemia "potrebbe portare a interruzioni in Cina che si riverserebbero nel resto dell'economia globale". Il presidente della Fed ha osservato che l'economia "è in un ottimo posto", con una forte creazione di posti di lavoro e una crescita costante, seppur modesta. (Was)