Brasile: nel 2020 previsto il maggiore raccolto della storia per cereali, legumi e semi oleosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) ha reso noto oggi, 11 febbraio, che stima la produzione di cereali, legumi e semi oleosi per il 2020 in almeno 246,7 milioni di tonnellate, il 2,2 per cento in più rispetto al raccolto del 2019, che già aveva chiuso con dati estremamente incoraggianti. Il sondaggio prevede che il raccolto brasiliano dovrebbe essere il maggiore della serie storica dell'istituto, iniziata nel 1975. Secondo il sondaggio, l'area dedicata alla coltivazione dovrebbe aumentare fino a 64,3 milioni di ettari, circa 1,1 milione di ettari in più, pari all'1,7 per cento, rispetto al 2019. La stima prevede un record nella produzione di semi di soia, 7 milioni di tonnellate pari all'8,7 per cento in più e di cotone, 123,3 milioni di tonnellate pari all'1,6 per cento in più (segue) (Brb)