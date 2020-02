Brasile: nel 2020 previsto il maggiore raccolto della storia per cereali, legumi e semi oleosi (2)

- Riso, mais e soia sono i tre prodotti principali, che insieme secondo le stime rappresenteranno il 93,2 per cento della produzione stimata, utilizzando l'87,2 per cento della superficie dedicata al raccolto. Rispetto all'anno precedente, dovrebbe registrarsi un aumento della superficie destinata alla coltivazione pari all'1,3 per cento per il mais, al 2,4 per cento per la soia, al 5,8 per cento per il cotone e al 2,5 per cento per il riso. La stima dell'Ibge prevede un calo della produzione del mais pari al 4,4 per cento con una produzione di 96,2 milioni di tonnellate. (segue) (Brb)