Brasile: nel 2020 previsto il maggiore raccolto della storia per cereali, legumi e semi oleosi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla divisione geografica delle produzioni, lo stato di Mato Grosso si conferma il principale produttore nazionale di grano, con una quota del 27,1 per cento del totale, seguito dallo stato di Paraná (15,8 per cento), Rio Grande do Sul (14,2 per cento), Goiás (9,9 per cento), Mato Grosso do Sud (7,9 per cento) e Minas Gerais (6 per cento), che insieme rappresentano l'80,9 per cento del totale nazionale. Relativamente alle macroregioni, il centro-ovest produce il 45,3 per cento del raccolto, il sud il 32,6 per cento, il sud-est il 9,8 per cento, il nord-est l'8,2 per cento e il nord il 4,1 per cento. (segue) (Brb)