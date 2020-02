Bolivia: elezioni, pronti ricorsi a candidatura di Morales al Senato

- Scade domani il termine che le autorità elettorali boliviane (Tribunale supremo elettorale, Tse) hanno dati candidati per completare la documentazione utile a presentarsi alle elezioni generali del 3 maggio. Un giorno importante per capire se l'ex presidente Evo Morales potrà continuare a sperare nella candidatura a un posto al Senato: alla prima scadenza del termine, lunedì, al "cocalero" era stata contestato il mancato deposito del certificato di nascita, la segnalazione di un numero di cellulare per essere reperibile, e il certificato originale e aggiornato dei precedenti penali. Sotto osservazione anche la candidatura a presidente del partito di Morales (Movimento al socialismo, Mas), l'ex ministro delle Finanze Luis Arce. Una volta acquisiti i documenti mancanti, il Tse si prenderà altro tempo - non più di una settimana - per una ulteriore verifica. Congelate anche le candidature di Diego Pary, altro aspirante parlamentare del Mas, di Marco Pumari, candidato vicepresidente di una forza civica, e Mario Cossio, della stessa lista (Creemos). (segue) (Brb)